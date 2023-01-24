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Вчера, 19:10

Шахматисты уфимского «Толпара» победили в командном чемпионате ПФО

Командный чемпионат ПФО по быстрым шахматам прошел в Набережных Челнах. За победу боролись 28 клубов из пяти регионов, но лучше всех выступили ребята из уфимского «Толпара», занявшие первое место. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РБ.

Шахматисты уфимского «Толпара» победили в командном чемпионате ПФО
Шахматисты уфимского «Толпара» победили в командном чемпионате ПФО

Уфимцы под руководством тренера Павла Михайлова были одной из самых молодых сборных на чемпионате, средний возраст нашей команды - всего 16 лет. Отличились ребята из «Толпара» и в индивидуальном зачете. Тигран Мухутдинов стал лучшим на второй доске, а Ярослав Ремизов завоевал второе место среди тех, кто играл на первой доске. Открытием чемпионата стал 11-летний «толпаровец» Артур Ганиев, который сумел одержать пять побед.

«Толпар» вместе со сборной Удмуртии (2 место) и клубом «Феникс» из Казани (3 место) завоевал право участвовать в финале чемпионата России среди клубов Высшей лиги.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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