Шахматисты уфимского «Толпара» победили в командном чемпионате ПФО

Уфимцы под руководством тренера Павла Михайлова были одной из самых молодых сборных на чемпионате, средний возраст нашей команды - всего 16 лет. Отличились ребята из «Толпара» и в индивидуальном зачете. Тигран Мухутдинов стал лучшим на второй доске, а Ярослав Ремизов завоевал второе место среди тех, кто играл на первой доске. Открытием чемпионата стал 11-летний «толпаровец» Артур Ганиев, который сумел одержать пять побед.

«Толпар» вместе со сборной Удмуртии (2 место) и клубом «Феникс» из Казани (3 место) завоевал право участвовать в финале чемпионата России среди клубов Высшей лиги.