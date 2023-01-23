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В Уфе 4 февраля стартует юниорский чемпионат России по биатлону

«Днем зимних видов спорта» начнется Спортивный год Башкирии. В Уфе в его рамках пройдет первенство России по биатлону среди юниоров и юниорок в СОК «Биатлон».

В Уфе 4 февраля стартует юниорский чемпионат России по биатлону
В Уфе 4 февраля стартует юниорский чемпионат России по биатлону

«День зимних видов спорта» - национальный проект в рамках федеральной программы содействия развитию массового спорта Олимпийского комитета России на 2023-2026 годы «Олимпийская страна».

Спортивный праздник (0+) привлекает знаменитых спортсменов, устраивает мастер-классы по разным видам спорта, гости следят за показательными выступлениями, открытыми тренировками и любительскими соревнованиями по зимним видам спорта: биатлону и лыжным гонкам, спортивному ориентированию, конькобежному спорту, хоккею, горнолыжному спорту и сноуборду. В Уфе хедлайнером спортивного фестиваля станет Айдар Галимов.

Откроется «День зимних видов спорта» 4 февраля в 14 часов, потом уфимцев ждут любительские лыжные гонки. Каждый участник получит диплом и термокружку, а призеры и победители будут награждены медалями и подарочными сертификатами. Проект «День зимних видов спорта» реализуется при поддержке Фонда грантов главы республики и проводится в рамках 100-летия министерства спорта региона.

 

Фото Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:день зимний видов спортафонд грантов главы рболимпийский комитет россии100-летие минспорта республикисок биатлон
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