«Торос» из Нефтекамска дважды проиграл на своем льду

В обоих встречах у гостей получалось первыми забрасывать шайбу. В матче с «Ижсталью» хозяева трижды сравнивали результат и лишь для последнего, финишного рывка сил у них не хватило. Похожая картина получилась и в следующей игре – нефтекамцы достойно сражались два периода, но в заключительной двадцатиминутке на льду доминировали уже гости.

«Неправильно сыграли в меньшинстве, допустили три грубейшие ошибки, вроде вернемся в игру, но отсутствие концентрации в отдельных моментах сводит всё на нет. Сегодня мы были камикадзе – убили сами себя», - сказал после игры с хоккеистами Ижевска главный тренер «Толпара» Равиль Хайдаров. На поражение от «Нефтяника» он отреагировал еще жестче:

- Проиграли по всем статьям – в характере, борьбе, движении. Видимо, после поражения 1:7 от «Югры» надо было делать выводы, там звоночек прозвенел, и он продолжает звенеть до сих пор. А я ребят пожалел, думаю устали, надо дать отдохнуть. Это моя ошибка. Будем разбираться, думать, как из этой ситуации выходить.

«Торос» – «Ижсталь» - 3:4 (0:1, 2:2, 1:1). Голы: 0:1 – Скобелев (Беляев, Виноградов, 13.22, бол.), 1:1 – Елизаров (Угольников, 20.39, бол.), 1:2 – Рыжов (Беляев, Шаборшин, 28.23), 2:2 – Валеев (Комаров, 35.17), 2:3 – Угольников (Шарифьянов, Иванов, 39.07), 3:3 – Коренев (Ремов, Манин, 41.02), 3:4 – Угольников (Шарифьянов, Иванов, 51.38).

«Торос» – «Нефтяник» - 1:5 (0:1, 0:1, 1:3). Голы: 0:1 – Мулюков (Альшевский Я., 3.11), 0:2 – Гиматов (Хованов, Хасанов, 21.59), 0:3 – Кориневский (Ляхов, 44.59, мен.), 0:4 – Назмутдинов (Хованов, 48.34), 1:4– Комаров (Ремов, Мамкин, 51.48, бол.), 1:5 – Хованов (Стулов, Гиматов 59.33, бол.).