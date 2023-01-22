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Сегодня, 21:33

«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву», потерпев четвертое поражение подряд

Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» проиграли в Ярославле «Локомотиву» со счетом – 2:3.

«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву», потерпев четвертое поражение подряд
«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву», потерпев четвертое поражение подряд

В составе юлаевцев появились отбывший дисквалификацию Тимкин и залечивший травму Картаев. Игру соперники начали в похожей манере, прежде всего заботясь о безопасности собственных ворот. Поэтому за первую половину встречи моментов забить гол у команд было мало. Однако затем ситуация изменилась.

Первый использовали свой шанс при розыгрыше большинства уфимцы. Однако затем голкипир «СЮ» Илья Ежов оказался бессилен после нескольких сильных и точных бросков хоккеистов «Локомотива» со средней дистанции. Причем после второго гола ярославцев тренерский штаб «Салавата Юлаева» взял запрос на положение «вне игры», которое не подтвердилось. Так гости остались в меньшинстве и быстро пропустили еще одну шайбу.

 Юлаевцы пытались перехватить инициативу, но реальных шансов сократить отставание хозяева им не предоставляли. Градус напряжения добавил капитан уфимцев Панин, который не побоялся рвануть на «пятачок» и успешно добить в сетку отскочившую перед воротами шайбу. Но даже замена голкипера на полевого хоккеиста «Салавату Юлаеву» не помогла. Таким образом, уфимцы потерпели уже четыре поражения подряд, ранее они уступили дома «Металлургу» и на выезде «Ак Барсу» и «Нефтехимику».

«Локомотив» (Ярославль) – «Салават Юлаев» - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). Шайбы: 0:1 – Алалыкин (Мухамадуллин, Дроздов, 34.17, бол.), 1:1 – Чехович (Полунин, 37.49), 2:1 – Шалунов (Березкин, Алексеев, 38.49 бол.), 3:1 – Красковский (53.27), 3:2 - Панин (56.26).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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