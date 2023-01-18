«Толпар» вырвал победу над командой Тюмени

У каждой из команд было немало шансов выйти вперед. Хозяева, например, две минуты играли в формате 5х3, несколько раз попадали шайбой в каркас ворот. Но в итоге самыми результативными оказались заключительные минуты первого периода, когда соперники сумели обменяться голами. Все остальное время оборона выглядела лучше нападения. Казалось, и овертайм завершится без заброшенных шайб. Однако на 64-й минуте Комаров мощно бросил по воротам, голкипер не смог зафиксировать шайбу, а Пермяков отправил ее в сдвинутые ворота. После видеопросмотра судьи зафиксировали гол, который стал для уфимцев победным.

- Испытывали некоторые трудности с формированием состава на этот матч, сыграли с менее мастеровитыми, но с более желающими играть ребятами. Отмечу вратарскую линию соперника, первое звено и большинство, которого опасались, - сказал по окончании встречи главный тренер «Толпара» Владимир Потапов.

«Толпар» (Уфа) – «Тюменский Легион» (Тюмень) – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Голы: 0:1 (17:58) – Антонов; 1:1 (19:40) – Комаров (Рубцов); 2:1 (63:35) – Пермяков.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».