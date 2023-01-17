«Торос» потерпел крупное поражение от лидера чемпионата

Надо отдать должное хозяевам льда — даже добившись серьезного преимущество в счете, они продолжали атаковать ворота нефтекамцев и в итоге добились убедительной победы. Напомним, что «Югра» является лидером регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, «Торос» сейчас расположился на 12-м месте в турнирной таблице. При этом нефтекамская команда провели последние четыре матча на выезде, в которых смогла заработать половину возможных очков.

- Ребятам для развития нужно побольше таких игр, где решают секунды и доли секунд, где все нужно делать быстрее. Мы чему-то научились, я это и сказал молодым ребятам в раздевалке. В таких играх важна скорость решений, отчего решается исход матчей, - отметил после встречи главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров.

«Югра» (Ханты-Мансийск) – «Торос» - 7:1 (2:0, 2:1, 3:0). Голы: 1:0 - Шиафотдинов (00.23), 2:0 - Шиксатдаров (04.07), 3:0 - Антипов (24.40), 4:0 - Шиксатдаров (32.11), 4:1 - Черный (Карпов, 39.14), 5:1 - Железков (46.54), 6:1 - Епишин (55.58), 7:1 - Шиксатдаров (57.54).