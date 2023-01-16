Хоккеистки «Агидели» победой попрощались с уфимскими болельщиками

Весь матч прошел под диктовку хозяек льда. У подмосковных игроков самой заметной фигурой была голкипер Юлия Волкова, не раз выручавшая свою команду в острых ситуациях. Девушки «Агидели» в конце первого периода пропустили одну контратаку соперниц, но на общий ход поединка пропущенный агиделевками гол практически не повлиял. Для уфимок это был последний матч на родном льду, завершающие встречи регулярного чемпионата они проведут на выезде.

Сейчас у уфимской «Агидели» 74 очка после 28 матчей. Она уверенно лидирует в чемпионате ЖХЛ, опережая занимающую второе место «Бирюсу» на 9 очков.

«Агидель» (Уфа) – «МСМО 7.62» (Воскресенск) – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Голы: 1:0 (05:34) – Сосина (Коржакова); 2:0 (08:20) – Коржакова (Баталова, Сосина); 2:1 (14:27) – Ширшова; 3:1 (25:25) – Коржакова (Сосина, Роднова); 4:1 (47:39) – Лучникова (Шибанова).

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».