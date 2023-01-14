Уфимские хоккеистки «всухую» одолели подмосковных спортсменок

С первых минут игра шла с заметным преимуществом хозяек льда, но им долго не удавалось забить гол. Это получилось только в конце первого периода, зато в середине матча «Агидель» окончательно сняла вопрос о победителе встречи. Уфимки много раз играли в большинстве, но здесь их подвела реализация, иначе счет мог быть и более крупным.

«Агидель» уверенно возглавляет турнирную таблицу Женской хоккейной лиги, у нее после 27 матчей 71 очко – это на 8 очков больше, чем у занимающей второе место «Бирюсы».

«Агидель» (Уфа) – «МСМО 7.62» (Воскресенск) – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). Голы: 1:0 (19:18) – Свиридова (Сосина); 2:0 (20:50) – Баталова (Роднова); 3:0 (33:45) – Роднова (Коржакова); 4:0 (36:20) – Баталова (Коржакова, Роднова); 5:0 (45:15) – Роднова (Коржакова, Баталова, бол.).

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».