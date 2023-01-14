«Торос» с минимальным счетом проиграл в Тюмени

Первая же атака хозяев завершилась взятием ворот. После чего соперники два периода доказывали друг другу, что нападение может быть лучше обороны. Но ни одна из команд так больше и не добилась успеха. В заключительной трети матча хоккеисты «Рубина» решили сыграть на удержание счета, в чем и преуспели.

- «Рубин» - одна из немногих команд, которая умеет терпеть, играть на результат. Действиями своей команды доволен. Создали много голевых ситуаций, но где-то на одну ошибку допустили больше. Счет говорит сам за себя, - отметил после матча главный тренер «Тороса» Иавиль Хайдаров.

«Рубин» (Тюмень) – «Торос» (Нефтекамск) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Гол: 1:0 – Семин (Лютов, Нестеров, 2.13).