«Салават Юлаев» дома победил «Адмирал»

Гости с первых минут матча дали понять, что будут действовать от обороны. И практически два периода сдерживали атаки юлаевцев, стараясь отвечать опасными выпадами. В результате голевых моментов команды за первую половину встречи практически не создавали. Ближе ко второму перерыву уфимцы включили скорости и стали действовать агрессивнее. Был момент, когда шайба побывала в воротах владивостокцев, но судьи определили, что Дроздов умышленно подправил ее полет коньком.

Уже в самом начале третьего периода Кадейкин из-за ворот выдал точный пас на дальний «пятачок» Шмелеву, который с броском тоже не оплошал. Какое-то время хозяева продолжали по инерции владеть инициативой, однако последние минуты матча ожидаемо прошли в попытках хоккеистов «Адмирала» уйти от поражения. И гости забили-таки гол – но как и в случае с юлаевским нападающим, рефери увидели, что Шэн умышленно сыграл ногой. В итоге уфимцы на последней минуте использовали фактор пустых ворот соперника: Дроздов и Хмелевский не торопясь передачами организовали второй гол. Эта победа позволила «Салавату Юлаеву» подняться на третье место в Восточной конференции. Кстати, юлаевцы провели матч в том же составе, что и с московским «Динамо», лишь на вратарской позиции играл Илья Ежов.

«Салават Юлаев» - «Адмирал» (Владивосток) – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Шайбы: 1:0 – Шмелев (Кадейкин, Коледов, 40.27), 2:0 - Хмелевский (Дроздов, 59.15, п.в.).