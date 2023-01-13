Рапиристка из Башкирии Аделина Загидуллина завоевала бронзу в Новогорске

Всего в соревнованиях участвовало 60 спортсменов. Загидулллина провела 12 поединков, и в основном этапе уступила только один раз. Ей не удалось справиться в полуфинале с победительницей турнира Светданой Трипапиной – 7:15. В итоге Аделина вместе с Айлой Мамедовой разделила третье место.

Кстати, «бронзу» Загидуллина завоевала в канун своего Дня рождения, заслуженному мастеру спорта из республики исполнилось круглых 30 лет.

На фото пресс-службы Минспорта РБ: Аделина Загидуллина (вторая справа) в Новогорске.