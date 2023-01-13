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Вчера, 19:18

Рапиристка из Башкирии Аделина Загидуллина завоевала бронзу в Новогорске

Мастер фехтования из Башкирии Аделина Загидуллина завоевала третье место на всероссийских соревнованиях в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РБ.

Рапиристка из Башкирии Аделина Загидуллина завоевала бронзу в Новогорске
Рапиристка из Башкирии Аделина Загидуллина завоевала бронзу в Новогорске

Всего в соревнованиях участвовало 60 спортсменов. Загидулллина провела 12 поединков, и в основном этапе уступила только один раз. Ей не удалось справиться в полуфинале с победительницей турнира Светданой Трипапиной – 7:15. В итоге Аделина вместе с Айлой Мамедовой разделила третье место.

Кстати, «бронзу» Загидуллина завоевала в канун своего Дня рождения, заслуженному мастеру спорта из республики исполнилось круглых 30 лет.

На фото пресс-службы Минспорта РБ: Аделина Загидуллина (вторая справа) в Новогорске.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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