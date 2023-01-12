«Торос» одержал еще одну победу в Санкт-Петербурге

Встреча с армейцами напоминала качели, каждая из команд попеременно владела инициативой. Несколько раз ворота хозяев спасала штанга, не использовали свой шанс нефтекамцы и когда две минуты имели на площадке на двух хоккеистов больше. Тем не менее настойчивость «Тороса» во втором периоде позволила им выйти вперед в счете, а в заключительной двадцатиминутке строгая игра в обороне обеспечила победный исход поединка. После чего «Торос» поднялся на 9-е место в турнирной таблице.

– Считаю, самые тяжелые команды для всех – это «Динамо» Санкт-Петербург и «СКА-Нева». Пока мы с достоинством выходим из ситуации, берем 100% очков. Ребята начали встречу с опаской, имена соперника немножко давили. Проиграли первые 10 минут, а по следующим 2,5 периодам была равная игра. Где-то перетерпели, забили нужные голы, - сказал по окончании матча главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров.

«СКА-Нева» (С-Петербург) – «Торос» - 2:3 (2:1, 0:2, 0:0). Голы: 0:1 – Ремов (0.48), 1:1 – Бучельников (Смирнов, Савунов, 9.44 бол.), 2:1 – Ожгихин (Зеленов, 13.03), 2:2 – Каменев (Лапшин, Старков, 24.52), 2:3 – Ремов (Манин, Коренев, 31.01).