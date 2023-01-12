-17 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Спорт
Сегодня, 10:59

«Торос» одержал еще одну победу в Санкт-Петербурге

Хоккеисты нефтекамского «Тороса» переиграли в Санкт-Петербурге команду «СКА-Нева» со счетом – 3:2. В предыдущем туре команда из Башкирии победила в этом же городе местное «Динамо» (5:3).

«Торос» одержал еще одну победу в Санкт-Петербурге
«Торос» одержал еще одну победу в Санкт-Петербурге

Встреча с армейцами напоминала качели, каждая из команд попеременно владела инициативой. Несколько раз ворота хозяев спасала штанга, не использовали свой шанс нефтекамцы и когда две минуты имели на площадке на двух хоккеистов больше. Тем не менее настойчивость «Тороса» во втором периоде позволила им выйти вперед в счете, а в заключительной двадцатиминутке строгая игра в обороне обеспечила победный исход поединка. После чего «Торос» поднялся на 9-е место в турнирной таблице.

– Считаю, самые тяжелые команды для всех – это «Динамо» Санкт-Петербург и «СКА-Нева». Пока мы с достоинством выходим из ситуации, берем 100% очков. Ребята начали встречу с опаской, имена соперника немножко давили. Проиграли первые 10 минут, а по следующим 2,5 периодам была равная игра. Где-то перетерпели, забили нужные голы, - сказал по окончании матча главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров.

«СКА-Нева» (С-Петербург) – «Торос» - 2:3 (2:1, 0:2, 0:0). Голы: 0:1 – Ремов (0.48), 1:1 – Бучельников (Смирнов, Савунов, 9.44 бол.), 2:1 – Ожгихин (Зеленов, 13.03), 2:2 – Каменев (Лапшин, Старков, 24.52), 2:3 – Ремов (Манин, Коренев, 31.01).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика