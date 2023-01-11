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Названа дата кубкового матча футболистов «Уфы» и «Ахмата»

Матч между командами «Уфа» и «Ахмат» в рамках Кубка России по футболу пройдет в Уфе 26 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола страны.

Названа дата кубкового матча футболистов «Уфы» и «Ахмата»
Названа дата кубкового матча футболистов «Уфы» и «Ахмата»

Уфимская и грозненская команды сыграют между собой в рамках 1 этапа четвертьфиналов Пути регионов Кубка России. В случае ничьей в основное время дополнительного времени не будет, соперники сразу приступят к серии пенальти. Четвертьфиналы у «региональщиков» состоят из двух этапов, победитель встречи в Уфе встретится на 2-м этапе с командой, проигравшей в ¼ финала в сетке «Путь РПЛ».

Примечательно, что в составе «Ахмата» на поле могут выйти игроки, еще недавно выступавшие в столице Башкирии – Агаларов и Камилов. В этом году в «Ахмат» из «Уфы» перешел и защитник Журавлев, но он теперь выступает за московское «Торпедо». Начало матча в Уфе – 16.30 по местному времени.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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