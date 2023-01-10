В Уфе подвели итоги рождественского турнира по футболу

В соревнованиях приняли участие ведущие любительские футбольные клубы республики. В острой борьбе победила команда «Юрюзань». Второе место у футболистов команды «Дворец спорта», третье - у ветеранов боевых действий «Шурави». Четвертое и пятое места заняли команды «Уфимец» и «Галле».

— Сегодня, как и всегда, актуальной задачей является поддержка и развитие массового спорта в республике. Организация и проведение турниров среди не только детских команд, но и ветеранов футбола, которым уже за 50 - 60 лет, позволяет сделать спорт, и, в частности, футбол, доступным для каждого, - отметил руководитель Федерации футбола РБ Вадим Ахметов.

Фото: Федерация футбола РБ.