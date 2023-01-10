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«Торос» из Нефтекамска одержал первую победу в новом году

Хоккеисты нефтекамского «Тороса» в матче ВХЛ переиграли в С-Петербурге клуб «Динамо» со счетом – 5:3.

«Торос» из Нефтекамска одержал первую победу в новом году
«Торос» из Нефтекамска одержал первую победу в новом году

У команд удачными и голевыми получались начало первого и второго периодов, после чего наступало время вязкой позиционной борьбы. Нефтекамцы только на последних минутах смогли выйти вперед. Концовка встречи оказалась богатой на события: точный бросок Абдеева, штраф у команды хозяев за неправильный запрос на положение «вне игры» и еще один гол гостей – на этот раз уже в пустые ворота. После 36 матчей в активе «Тороса» 47 очков, он занимает 11-е место в чемпионате ВХЛ.

-  Перед игрой было небольшое беспокойство из-за двухнедельной паузы, не знали, как команда войдет в новый год. Но особо руководить не пришлось - игроки обучены и сами знают, как действовать в различных ситуациях. Сегодня наши хоккеисты играли с позиции силы – уверенно и солидно, - отметил после матча главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров.

«Динамо» (С-Петербург) – «Торос» - 3:5 (1:1, 1:2, 1:2). Голы: 1:0 – Сигарев (Гордеев, Болучевский, 01.50), 1:1 – Каменев (Абдеев, 03.20, бол.) 1:2 – Каменев (Дубровский, 20.17), 2:2 – Прибыльский (Комаристый, Чернов, 23.23), 2:3 – Асылаев (Валеев, Хайдаров, 32.45), 3:3 – Пухов (Сигарев, Нечаев 47.36), 3:4 – Абдеев (56.06), 3:5 – Манин (Коренев 59.55, п.в.).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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