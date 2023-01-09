«Толпар» со второй попытки одержал волевую победу над командой из Омска

В первой игре оборона у соперников была явно сильнее атаки. Тем не менее омичи сумели дважды прорваться сквозь защитные порядки соперников, а затем забросили шайбу и в пустые ворота. «Не знаю, как объяснить поражение. Вышли без эмоций, скамейка не жила...» - прокомментировал исход той встречи защитник «Толпара» Леонид Балло.

Повторный поединок, наоборот, прошел под знаком атаки. И здесь поначалу удача была на стороне гостей. Но уфимцы не сникли, сумели сначала догнать «ястребов» в счете, а в овертайме и победить.

– По итогам двух игр можно отметить противостояние вратарской линии и нападающих. В первом матче было создано достаточно голевых моментов, чтобы забить, но вратарь соперника сыграл на высоте и переиграл наших нападающих. Во второй игре картина получилась наоборот – мы нашли ключи к чужим воротам. Такие перепады свойственны всему молодежному хоккею, мы не исключение, - сказал по окончании мини-серии старший тренер «Толпара» Владимир Потапов.

«Толпар» (Уфа) – «Омские Ястребы» (Омск) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Голы: 0:1 (21:48) – Фесенко; 0:2 (38:20) – Голоднюк; 0:3 (58:21) – Трикозов (п.в.).

«Толпар» – «Омские Ястребы» – 6:5 ОТ (1:3, 1:0, 3:2, 1:0). Голы: 1:0 (4:27) – Кочуров (Галиев, Сидоров); 1:1 (6:53) – Рейнгардт (мен.); 1:2 (14:21) – Рейнгардт (бол); 1:3 (19:05) – Трикозов (бол); 2:3 (39:07) – Колесников (Балло, Филиппов); 3:3 (43:15) – Переседов (Пермяков, бол.); 4:3 (45:55) – Бабенко (Кадыров, Шумилов); 4:4 (48:57) – Мурылев; 4:5 (53:46) – Малов; 5:5 (57:28) – Сидоров (Эрик Галиев); 6:5 (61:34) – Галиев (Шумилов, Колесников).