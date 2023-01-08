Башкирия получит 748 миллионов рублей по федеральному проекту «Бизнес-спринт»

Глава спортивного ведомства республики уточнил, что «Бизнес-спринт» предполагает государственно-частное партнерство – оставшиеся по смете средства в строительство вложат инвесторы.

Руслан Хабибов напомнил, какие именно проекты участвовали в конкурсе 2022-го года и получили в итоге поддержку на реализацию. Это универсальный спортивный комплекс «Мёд» в Дёмском районе Уфы, спортивный центр с плавательным бассейном и игровым залом в Нефтекамске и ФОКи в Уфе - на улице Максима Рыльского в икрорайоне Сипайлово и на Дуванском бульваре в Зеленой роще.