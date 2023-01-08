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Вчера, 18:07

Башкирия получит 748 миллионов рублей по федеральному проекту «Бизнес-спринт»

Республика в наступившем году ударными темпами будет строить новые спортивные объекты благодаря федеральному финансированию.  По проекту «Бизнес-спринт» региона получит 748 миллионов рублей, сообщил в своем тг-канале министр спорта Руслан Хабибов.

Башкирия получит 748 миллионов рублей по федеральному проекту «Бизнес-спринт»
Башкирия получит 748 миллионов рублей по федеральному проекту «Бизнес-спринт»

Глава спортивного ведомства республики уточнил, что «Бизнес-спринт» предполагает государственно-частное партнерство – оставшиеся по смете средства в строительство вложат инвесторы.

Руслан Хабибов напомнил, какие именно проекты участвовали в конкурсе 2022-го года и получили в итоге поддержку на реализацию. Это  универсальный спортивный комплекс «Мёд» в Дёмском районе Уфы, спортивный центр с плавательным бассейном и игровым залом в Нефтекамске и ФОКи в Уфе - на улице Максима Рыльского в икрорайоне Сипайлово и на Дуванском бульваре в Зеленой роще.

Башкирия получит 748 миллионов рублей по федеральному проекту «Бизнес-спринт»
Башкирия получит 748 миллионов рублей по федеральному проекту «Бизнес-спринт»
Башкирия получит 748 миллионов рублей по федеральному проекту «Бизнес-спринт»
Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:федеральная программа бизнес-спортдоступный спорт для жителей башкирииспортивные объекты в 2023 годуминистр спорта руслан хабибов
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