В «Салавате Юлаеве» рассказали о задачах на текущий сезон

- Перед началом чемпионата из-за серьезных изменений в составе мы воздерживались от конкретики. Теперь можно сказать, что перед командой поставлена задача играть в финале Восточной конференции, - заявил генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов.

Рассказал Ринат Башкиров и ситуации с подписанием новых игроков. Есть несколько причин, из-за которых в команде больше не появилось новых фамилий. Одна из них – зарубежные хоккеисты слишком настороженно воспринимают те риски, которые у них якобы могут появиться в связи с переездом в Россию. Здесь, в частности, играет свою роль пресса. «Не можем записать себе в минус тот факт, что нам не удалось кого-то подписать. Мы сделали все возможное, чтобы усилить состав», - считает Биширов. Отмечая, что эта проблема касается и всех других клубов КХЛ.

Другая сложность связана с российскими игроками. После того, как с ними начинаются переговоры, цена стремительно поднимаются и переходят, по мнению Баширова, разумные пределы. В результате практика показала, что затраченные средства не вернулись бы необходимым усилением.

Касаясь принципа формирования команды, генеральный директор «СЮ» напомнил, что еще осенью говорил, что у уюлаевцев будет экспериментальный состав.

- Понятно, что мы создаем неудобство тренерскому штабу. Когда есть взрослые игроки – это совсем другая команда. Но с тренерским штабом была договоренность, что они играют тем составом, который мы формируем. Сейчас на лед выходят те молодые игроки, которых только-только планировалось подпускать к серьезным матчам – Скориков, Аймурзин, Сучков. А теперь они в основном составе. Сравнивая нашего перспективного игрока и хоккеиста с рынка, мы начинаем оценивать потенциал молодого спортсмена. Если парень вырастет, мы сделаем ставку на него. Необходимо учитывать, что не всем клубам это подходит. Нам повезло, у нас плеяда молодых игроков, в «Торосе» много перспективных ребят, которые на следующий год могут войти в основной состав. Запас молодых игроков, которых мы можем поставить в состав, достаточно большой, - говорит Ринат Башкиров.

По поводу возвращения на лед нападающего Хо-Сэнга генеральный директор клуба сообщил: «Врачи изначально говорили, что восстановление от травмы займет четыре месяца. Область, где произошла травма, сложно заживляется, малый поток крови. Четыре месяца прошло, он активно восстанавливается, проходит процедуры и готовится к играм».

Что же касается перспектив по зарубежным хоккеистам на следующий сезон, то гендиректор клуба считает: «Наши легионеры общаются с коллегами, они с удивлением обнаруживают, что у нас спокойно, никаких проблем нет. Мы надеемся на североамериканский рынок, где бизнес есть бизнес. На следующий год, когда все от многого устанут, эти игроки могут появиться».

Стоит отметить, что в результате всех переговоров «Салават Юлаев» подписал двусторонний контракт с защитником «Тороса» Мамкиным. Такое решение принято, в первую очередь, для увеличения глубины состава юлаевской команды.

Дал свою оценку изменениям в команде, появлению в ней большого числа молодежи и главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов:

- То, как они матереют, как они начинают играть во взрослый хоккей, биться за шайбу – мне нравится. Тем более учитывая календарь и нагрузку, которую они получают, когда играют на фоне усталости. Они попали в такой график, в котором никогда не были, и выполняют роль, которую никогда прежде не выполняли.

Напомним, сейчас «Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ.