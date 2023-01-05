«Толпар» дома разгромил сверстников из Челябинска

Матч уфимцы начали очень энергично и в результате только в первом периоде забили сопернику пять безответных голов. После чего уфимцы сбросили обороты, за что и были наказаны челябинцами, несколько сократившими отставание. Однако заключительную треть встречи «Толпар» вновь провел собранно и дисциплинировано, доведя в итоге счет до разгромного. Тем самым хозяева взяли убедительный реванш за чувствительное поражение от «Белых Медведей», которое они потерпели днем ранее со счетом - 0:5.

– В таких матчах на первый план выходит реализация голевых моментов. Сначала нас в этом превзошел соперник, потом – мы. Тренерский штаб тяжело переносит поражения. Мы изначально говорили о том, что у нас идет сложная серия игр – и «Ирбис», и «Спутник», и «Белые медведи», теперь ждем в гости Омск, - отметил по завершении матчей главный тренер «Толпара» Владимир Потапов.

«Толпар» (Уфа) – «Белые медведи» (Челябинск) – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1). Голы: 0:1 (12:33) – Горбунов (бол.); 0:2 (15:32) – Рыкманов; 0:3 (24:10) – Киржаков; 0:4 (31:26) – Сапожников; 0:5 (49:58) – Рыкманов (бол.).

«Толпар» – «Белые медведи» – 9:2 (5:0, 0:2, 4:0). Голы: 1:0 (0:37) – Пермяков (Переседов); 2:0 (01:38) – Шарифьянов (Колесников, Никитин); 3:0 (05:59) – Галиев (Пермяков); 4:0 (14:53) – Пермяков (Бабенко); 5:0 (19:36) – Колесников (Фахретдинов, Филиппов); 5:1 (29:17) – Путинцев; 5:2 (37:52) – Яппаров; 6:2 (45:05) – Бабенко; 7:2 (50:44) – Филиппов (Пермяков, Никитин); 8:2 (51:55) – Бабенко (Шумилов); 9:2 (54:21) – Переседов (Пермяков, Кадыров, бол.).