Радий Хабиров рассказал, чем занимаются известные спортсмены в праздничные дни

Он подчеркнул, что у мастеров есть только 1-2 дня на отдых, и затем они снова отправляются на тренировки. Например, по несколько часов в бассейне проводят прославленные пловцы республики, победители Паралимпийских игр в Токио Ильнур Гарипов и Богдан Мозговой, призер Паралимпиады Аделина Разетдинова. У фехтовальщиков Тимура Сафина и Аделины Загидуллиной - своя программа: Тимур занимается в Уфе, в школе фехтования, Аделина – в Москве.

«В Уфе стартовали сборы наших биатлонистов. Погода в эти новогодние дни, конечно, непростая, было снежно и ветрено. Только сегодня распогодилось, тренировки у биатлонистов будут активнее. Слаломистка Алсу Миназова готовится к сезону пока в Москве. Но мы строим наш Центр гребного слалома в Инорсе, создадим все условия, чтобы представители и этого вида спорта могли тренироваться дома», - рассказал Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что одновременно республика готовится к проведению соревнований различного уровня. Уже 9 января стартует первенство России по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет, а в начале февраля Башкирия примет Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов в возрасте 19-21 года. Параллельно пройдет чемпионат России по спортивной борьбе среди мужчин, где ожидаются спортсмены со всей страны.