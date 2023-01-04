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«Салават Юлаев» начал год с победы над «Локомотивом»

Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» в первом матче нового года дома переиграли «Локомотив» со счетом – 2:1.

«Салават Юлаев» начал год с победы над «Локомотивом»
«Салават Юлаев» начал год с победы над «Локомотивом»

Динамичный хоккей практически без остановок игры – именно таким оказалось начало этой встречи. Соперники очень внимательно действовали в обороне, в итоге все решило умение хоккеистов реализовывать численное большинство. Первыми такой шанс получили гости и после удаления юлаевца Бирюкова открыли счет. Сергеев несильно по воздуху накинул шайбу в сторону ворот, а Чехович удачно изменил ее полет. На 35-й минуте Чехович мог еще раз отличиться, но не попал с близкого расстояния в пустой угол. После чего пришел черед юлаевцев использовать свой моменты.

У гостей на скамейку штрафников сначала отправился Сергеев, а еще через полминуты – за выброс шайбы – Черепанов. Такое солидное преимущество хозяева не упустили: Науменков завершил атаку мощным броском со средней дистанции. И, наконец, еще раз уфимцы реализовали «лишнего» в заключительном периоде, на этот раз прошла диагональная передача от Дроздова на Хмелевского.

На 52-й минуте получил травму Коледов, и юлаевцы завершали матч в четыре защитника. Тем не менее хозяева не прижались к своим воротам и хладнокровно удержали победный счет.

«Салават Юлаев» - «Локомотив» (Ярославль) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Шайбы: 0:1 – Чехович (Сергеев, 19.20 бол.), 1:1 – Науменков (Шмелев, Хмелевский, 39..21 б. бол.), 2:1 - Хмелевский (Дроздов, Кулемин, 46.40 бол.).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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