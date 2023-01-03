В Башкирии занимаются спортом более 2 миллионов человек

Действуют 13 тыс. 48 спортивных сооружений, развиваются 120 видов спорта, в том числе 34 базовых.

В 2022 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» из бюджета республики предоставлены субсидии на сумму 91,2 млн рублей. Их получили 19 муниципалитетов.

В республике ежегодно проводится более 15 тысяч спортивных и физкультурно-массовых мероприятий - Декада спорта, «Лед надежды нашей», «Лыжня России», «Российский азимут» и другие.

Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья. Действуют 573 адаптивных отделения для спортсменов-инвалидов на базе 64 спортивных школ и учреждений. В них занимаются 37 тыс. 184 жителя. По поручению главы республики Радия Хабирова в 2022 году создан Республиканский центр адаптивного спорта.

Настоящим событием стало открытие в минувшем году Центра гимнастики имени Светланы Хоркиной. По словам министра спорта Руслана Хабибова, это уникальный спортивный объект, который очень ждали спортивные гимнасты республики. Сегодня около тысячи детей занимаются по разным направлениям в залах нового спортивного комплекса.

Также начато строительство крупных спортивных объектов - центра борьбы, центра фехтования, комплекса сооружений для гребного слалома и других.

Фото: Минспорт РБ.