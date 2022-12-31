В Уфе вместо постновогодних «доедалок» предложат спорт

После небольшого перерыва 3 января в 11.00 на стадионе «Олимп» любители конькобежного спорта и фигурного катания смогут принять участие в «Семейных стартах». На следующий день, 4 января, в парке «Кашкадан» организаторы обещают массу всего интересного. А 6 января там же можно будет вернуть себе хорошую физическую форму, участвуя в «Новогодних семейных играх».

Уже ставший традиционным лыжный забег состоится 7 января в 12.00 в парке имени Мажита Гафури. И достойное завершение новогодних выходных – в парке «Кашкадан» в 11.00 стартует Рождественский турнир по волейболу на снегу.

Фото с сайта ufacity.info.