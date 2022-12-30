«Салават Юлаев» упустил победу в матче с «Авангардом»

Юлаевцы вышли вперед в счете за счет быстрых атак с ходу с мастерским завершающим броском. Сначала ближнюю «девятку» поразил с правого фланга Хмелевский. А затем только-только выскочивший со скамейки штрафников Санников нанес бросок, успел к отскочившей шайбе и отправил ее в сетку. Но в целом же голкиперу гостей Карееву приходилось вступать в игру чаще, чем его визави из «Авангарда».

Во втором периоде юлаевцы стали уступать сопернику в скорости, что обернулось для них неприятностями. Дважды омские хоккеисты делали точные передачи на «пятачок», где находился хоккеист «Авангарда», переигрывавший голкипера. В заключительном отрезке встречи уфимцы сумели прибавить в движении, владели инициативой, но опасных моментов команды создавали уже меньше. На буллитах тренеры поменяли вратарей, эта замена больше пошла на пользу хозяевам.

«Авангард» - «Салават Юлаев» - 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, буллиты – 1:0). Шайбы: 0:1 – Хмелевский ( Дроздов, Коледов, 03.48), 0:2 – Санников (07.18), 1:2 – Малыхин (Михайлов, Белов, 28.18), 2:2 - Ткачев (Береглазов, 38.00), 3:2 - Ткачев (65:00, победный буллит).