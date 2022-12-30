-12 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Спорт
Вчера, 21:21

«Салават Юлаев» упустил победу в матче с «Авангардом»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» в Омске проиграли по буллитам «Авангарду» со счетом – 2:3. После первого периода гости были впереди с отрывом в две шайбы.

«Салават Юлаев» упустил победу в матче с «Авангардом»
«Салават Юлаев» упустил победу в матче с «Авангардом»

Юлаевцы вышли вперед в счете за счет быстрых атак с ходу с мастерским завершающим броском. Сначала ближнюю «девятку» поразил с правого фланга Хмелевский. А затем только-только выскочивший со скамейки штрафников Санников нанес бросок, успел к отскочившей шайбе и отправил ее в сетку. Но в целом же голкиперу гостей Карееву приходилось вступать в игру чаще, чем его визави из «Авангарда».

Во втором периоде юлаевцы стали уступать сопернику в скорости, что обернулось для них неприятностями. Дважды омские хоккеисты делали точные передачи на «пятачок», где находился хоккеист «Авангарда», переигрывавший голкипера. В заключительном отрезке встречи уфимцы сумели прибавить в движении, владели инициативой, но опасных моментов команды создавали уже меньше. На буллитах тренеры поменяли вратарей, эта замена больше пошла на пользу хозяевам.

«Авангард» - «Салават Юлаев» - 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, буллиты – 1:0). Шайбы: 0:1 – Хмелевский ( Дроздов, Коледов, 03.48), 0:2 – Санников (07.18), 1:2 – Малыхин (Михайлов, Белов, 28.18), 2:2 - Ткачев (Береглазов, 38.00), 3:2 - Ткачев (65:00, победный буллит).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика