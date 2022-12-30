Молодежный «Толпар» поделил очки и шайбы

Обе встречи отличались упорством, где соперники забивали в основном в равных составах и не использовали свои шансы при розыгрыше «лишнего». В первой встрече хозяева так и не смогли догнать соперника в счете, а во второй смогли переломить ход поединка. В результате «Толпар» завершил календарный год на пятом месте в «золотом» дивизионе Восточной конференции. Причем уфимцы остаются самой результативной командой Востока, в 34 матчах они забили 121 шайбу.

«Толпар» (Уфа) – «Спутник» (Альметьевск) – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0). Шайбы: 1:0 (05:26) – Филиппов (Белов); 1:1 (16:53) – Саберзянов; 1:2 (28:49) – Галиев; 1:3 (30:53) – Арефьев; 2:3 (59:49) – Переседов.

«Толпар» – «Спутник» – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Шайбы: 1:0 (07:01) – Филиппов; 1:1 (11:40) – Арефьев (бол.); 1:2 (21:51) – Говорков (бол.); 2:2 (31:48) – Кадыров (Колесников, Филиппов); 3:2 (46:59) – Филиппов (Шарифьянов, Колесников).