Хоккеистки «Агидели» встретили праздник победами

В первой игре уфимки сыграли на результат: надежно в обороне и рационально в нападении. «Это был принципиальный матч. Все команды настаиваются на нас, поэтому нельзя расслабляться. Мы успели подготовиться после матчей с СКСО в Екатеринбурге и создавали очень много моментов», - прокомментировала ту встречу нападающая «Агидели» Ксения Тюрина.

В похожем стиле начали гости и вторую встречу. Однако затем допустили несколько вольностей, за что и были наказаны соперницами. Но в заключительном периоде хоккеистки «Агидели» вновь действовали без ошибок и уверенно довели противостояние до победы. Новый год команда из Башкирии встретит в качестве лидера Женской хоккейной лиги.

«Белые медведицы (Челябинск) – «Агидель» (Уфа) – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1). Шайбы: 0:1 (13:31) – Коржакова (Роднова); 0:2 (19:30) – Тюрина (Печникова, Маркова); 0:3 (26:26) – Зубкова; 0:4 (56:35) – Свиридова (Минкина).

«Белые медведицы» – «Агидель» – 3:6 (0:3, 3:1, 0:2). Шайбы: 0:1 (2:36) – Дубей (Свиридова); 0:2 (04:09) – Печникова (Лучникова, Тюрина); 0:3 (08:41) – Роднова (Баталова, Сосина); 0:4 (20:55) – Роднова (Сосина); 1:4 (21:36) – Федорова; 2:4 (23:26) – Мухаметдинова; 3:4 (35:34) – Валеева; 3:5 (43:15) – Коржакова (Роднова, Сосина, бол.); 3:6 (57:20) – Маркова (Лучникова, Шибанова, бол.).