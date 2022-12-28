В Уфе подписали соглашения о строительстве трёх спортивных объектов

Уфа подала шесть заявок на участие в проекте, три из них были одобрены. Речь идет о строительстве двух спортивных комплексов с крытыми футбольными манежами и центра игровых видов спорта с мячом.

Крытые футбольные поля появятся на Дуванском бульваре и на улице Максима Рыльского, их возведением займется компания «Физра». Центр игровых видов спорта с мячом разместится в Демском районе, инвестором выступает компания «Мед». Первые два объекта планируется сдать в 2023 году, третий – в 2024-м.

Общий объем инвестиций составит 600 млн рублей, из которых 470 млн составят гранты. Средства из городского бюджета выделяться не будут.

- Сейчас в городе одновременно строятся пять объектов. Это центр борьбы, центр гребного слалома, крытый футбольный манеж, ФОК с бассейном, катком и универсальным залом при поддержке «Газпрома», фитнес-центр с 50-метровым бассейном в центре города, - отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. - Конечно, любая стройка создает неудобства, придется потесниться. Но к юбилею города мы получим новые площадки для занятий футболом, волейболом и развития других массовых видов спорта.

Фото: Администрация Уфы.