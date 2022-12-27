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Нефтекамский «Торос» проиграл аутсайдеру лиги

Хоккеисты нефтекамского «Тороса» в очередном матче ВХЛ уступили дома «Ермаку» из Ангарска со счетом — 1:2.

Нефтекамский «Торос» проиграл аутсайдеру лиги
Нефтекамский «Торос» проиграл аутсайдеру лиги

У хозяев льда весь матч не ладились дела в атаке. Игроки «Ермака», гонимые желанием уйти с последнего места в Высшей хоккейной лиге, самоотверженно действовали в обороне и реализовали пару своих шансов в нападении. В результате добились пусть и минимальной, но победы.

- Мы не наиграли на победу. Пытались донести команде, что «Ермак» и в Ижевске, и в Альметьевске дал бой соперникам, невзирая на турнирные перспективы. Они борются за будущее, за контракты на следующий год, будут доказывать тренерам свою состоятельность, будут биться. Так оно и получилось. Пытались по ходу матча перестроиться, но хоккей не обманешь, - сказал по окончании встречи главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров.

«Торос» (Нефтекамск) – Ермак (Ангарск) - 1:2 (0:1, 1:1,0:0). Голы: 0:1 - Шикун (Зайцев, 10.17), 1:1 - Каменев (Елизаров, Лапшин, 31:17), 1:2 - Зайцев (Каргин, Жданов, 36:21).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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