«Агидель» получила максимум очков в Екатеринбурге

В первом матче уфимки выдали два ударных отрезка — в середине первого и второго периодов, за счет чего и обеспечили себе уверенную «сухую» победу. Хет-трик заработала Елизавета Роднова, причем одну шайбу она забросила, когда »Агидель» играла в меньшинстве. Второй мачт протекал в ином ключе, хозяйки льда успешно действовали в большинстве, и лишь в заключительном периоде гости сумели снять вопрос о том, кто сильнее.

– Не сказала бы, что было трудно войти в игру после длительной паузы. Мы находимся в оптимальной физической форме, к тому же игровые сочетания звеньев неизменны. С первой смены начали активно действовать, много владели шайбой и преимуществом над соперником. В реализации моментов нужно добавить, а в целом все молодцы, - прокомментировала итог встреч Елизавета Роднова.

СКСО (Екатеринбург) - «Агидель» (Уфа) - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1). Голы: 0:1 (12.11) — Сосина (Роднова, Коржакова), 0:2 (16.11) — Маркова (Шибанова, Лучникова), 0:3 (32.08) — Роднова (Сосина, Баталова), 0:4 (35.35) — Роднова (Сосина, Коржакова), 0:5 (55.49) — Роднова (Шибанова, Сосина, мен.).

СКСО – «Агидель» – 2:6 (1:2, 1:0, 4:0). Голы: 1:0 (13:23) – Буторина (бол.); 1:1 (14:01) – Роднова (Коржакова); 1:2 (18:18) – Шибанова (Маркова, Тюрина); 2:2 (31:42) – Кузнецова (бол.); 2:3 (46:26) – Лучникова (Тюрина, Шибанова); 2:4 (49:04) – Лучникова (Шибанова, Маркова); 2:5 (57:51) – Коржакова (Сосина, Роднова); 2:6 (59:19) – Тюрина (Печникова, Маркова, бол.).