«Салават Юлаев» победил в овертайме «Автомобилист»

В первом периоде команды показывали динамичный хоккей, но реальных возможностей открыть счет у них было немного. Чуть повезло хозяевам, их контратака «3 в 2» завершилась точным броском Башкирова. Второй отрезок встречи тоже отличался красивой игрой, но теперь остроты у ворот прибавилось. Сначала активнее были гости, и вполне закономерно Голышев хлестким броском с левого фланга восстановил равновесие. Но на экваторе встречи уже юлаевцы действовали острее. А гол они забили, когда после дальнего броска Науменкова шайба попала в Санникова и удачно изменила свой полет.

В третьем периоде явное преимущество было за «Автомобилистом». Один раз уфимцев от неприятностей спасла штанга. Дважды хозяевам пришлось сыграть в меньшинстве. Самыми захватывающими получились последние минуты встречи. Гости решались заменить вратаря на полевого хоккеиста, юлаевцы дважды бросали по пустым воротам, но неудачно. А вот Широков сумел из своей зоны прорваться через всю площадку и борском со средней дистанции обезоружить Ежова.

Овертайм продолжался недолго. Шмелев в средней зоне выиграл борьбу у Блэкера, вышел один на один с вратарем «Автомобилиста» и реализовал свой шанс точным броском. Надо отметить, что в «СЮ» в первом периоде получил травму и больше не выходи на лед защитник Панин. В дальнейшем повреждения помешали продолжить встречу Коледову и Пустозерову.

«Салават Юлаев» - «Автомобилист» (Екатеринбург) – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0). Шайбы: 1:0 – Башкиров (Дроздов, Панин, 09.11), 1:1 – Голышев (Широков, Жукенов, 24.12), 2:1 - Санников (Науменков, 36.31), 2:2 - Широков (Эберт, 58.40), 3:2 - Шмелев (60.19).