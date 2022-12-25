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Уфимцы вышли победителями из молодежного хоккейного дерби

Хоккеисты уфимской молодежной команды «Толпар» дома разгромили казанский «Ирбис» со счетом – 7:2.

Уфимцы вышли победителями из молодежного хоккейного дерби
Уфимцы вышли победителями из молодежного хоккейного дерби

Матч начался с заброшенной уфимцами шайбы и сразу двух драк на льду. В результате не прошло и 10 минут с начала встречи, как в каждой из команд по два хоккеиста были удалены с площадки до окончания поединка. Впрочем, на преимуществе хозяев в игре это не сказалось, они много и результативно атаковали, доведя в итоге счет до разгромного.

Напомним, до этого «Толпар» играл на выезде в Красноярске, где тоже одержал над соперником убедительную победу.

«Красноярские рыси» (Красноярск) – «Толпар» (Уфа) – 1:8 (1:2, 0:2, 0:4). Голы: 1:0 (0:53) – Кузахметов; 1:1 (9:53) – Пермяков (Рубцов, Переседов); 1:2 (15:03) – Рубцов (Кадыров, Пермяков, бол.); 1:3 (28:55) – Колесников (Шумилов, Шарифьянов); 1:4 (30:27) – Ахсянов (Рубцов); 1:5 (46:42) – Бабенко (Шабрин); 1:6 (49:16) – Шарифьянов (Филиппов); 1:7 (52:21) – Балло (бол.); 1:8 (58:20) – Бабенко (Рубцов, Балло).

«Толпар» (Уфа) – «Ирбис» (Казань) – 7:2 (3:0, 3:1, 1:1). Голы: 1:0 (01:51) – Шайхутдинов (Балло, Фахретдинов); 2:0 (08:00) – Переседов (Комаров, Пермяков); 3:0 (16:30) – Бабенко (Пермяков, Переседов); 3:1 (23:52) – Григорьев (бол.); 4:1 (24:49) – Галиев (Шумилов); 5:1 (26:58) – Галиев (Рубцов, бол.); 6:1 (34:01) – Фахретдинов (Кадыров, Комаров); 7:1 (48:07) – Галиев (Рубцов, мен.); 7:2 (51:08) – Афанасьев.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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