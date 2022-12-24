«Торос» добрался до овертаймов

В игре с «Металлургом» команды на голы не скупились. Причем в какой-то момент хозяева оказались в критической ситуации, отставая от соперника на два гола. Но затем сумели собраться и все-таки записали в турнирную таблицу результативный балл. «Тяжело вошли в игру, отдали инициативу сопернику. В таких ключевых играх решают не созданные моменты у ворот соперника, а насколько меньше ошибок допустим. Анализируя пропущенные голы, можно сказать, что все они стали результатом индивидуальных ошибок. Для таких матчей это слишком много», - прокомментировал ту встречу главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров.

Матч с омичами оказался противоположным по характеру. Здесь нефтекамцы больше заботились о безопасности собственных ворот, и в итоге добились трудовой победы. «Поражение в Туле и дома от Новокузнецка создали некую нервозность, напряжение. Эти два очка пришлись очень кстати. Парни терпели, ждали своего момента. Она важна, чтобы вновь обрести уверенность», - считает Равиль Хайдаров.

«Торос» – «Металлург» (Новокузнецк) - 4:5 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 0:1). Голы: 1:0 – Ремов (Манин, Елизаров, 3.41, бол.), 1:1 – Платонов (Теряев, Авраменко, 10.05 бол.), 1:2 – Мальцев (Теряев, Авраменко, 25.49, бол.), 1:3 – Авраменко (26.15), 2:3 – Каменев (Лапшин, 34.05), 3:3 – Каменев (Пименов, Варлов, 40.38, бол.), 3:4 – Иванов (Платонов, 43.15), 4:4 – Коренев (Манин, 46.32), 4:5 – Мальцев (61.04).

«Торос» – «Омские крылья» (Омск) - 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Голы: 1:0 – Елизаров (Манин, 07.39), 1:1 – Хворов (Угольников, 20.39, бол.), 2:1 – Мамкин (Ремов, Лапшин 61.35).