«Салават Юлаев» с помощью хет-трика Кадейкина победил «Адмирал»

В первые минуты встречи работы у защитников юлаевской команды было ничуть не меньше, чем у их соперников. Однако первое же удаление в составе «Адмирала» позволило хозяевам выйти вперед. Шмелев от синей линии сотворил ювелирную передачу на дальнюю штангу, где Хмелевскому оставалось только чуть подправить шайбу в ворота. А затем техникой блеснул Кадейкин, в воздухе удачно сыграв клюшкой.

Второй период тоже начался со взаимных атак. Причем результат не заставил себя долго ждать, команды по разу удачно сыграли на добивании. После чего инициативой прочно завладели хозяева. Гости раз за разом нарушали правила, чем уфимцы сполна волспользовались. Сначала на паузе обошел защитников гостей Аймурзин и выдал «убойную» передачу на Кадейкина. А перед вторым перерывом на лед полетели бейсболки – это Кадейкин сотворил хет-трик, технично в ближнем бою обманув вратаря. Подобное достижение стало первым в карьере форварда «СЮ».

В заключительной двадцатиминутке хоккеисты из Владивостока отнюдь не выглядели командой, смирившейся с поражением. Они постепенно прижали уфимцев к воротам и дважды добились успеха: Горшков в окружении юлаевцев сумел попасть под перекладину, а Сидляров удачно опередил всех на «пятачке». Хоккеисты обеих команд включили скорости и дальше встреча протекала практически без остановок – за последние примерно 10 минут свисток рефери прозвучал только один раз. Уфимцы победный счет удержали, но переживаний в третьем периоде своим болельщикам доставили немало.

«Салават Юлаев» - «Адмирал» (Владивосток) – 5:3 (2:0, 3:1, 0:2). Шайбы: 1:0 – Хмелевский (Шмелев, Мухамадуллин, 12.12, бол.), 2:0 – Кадейкин (Кулемин, Шмелев, 18.31), 2:1 – Чебыкин (Метальников, 21.34), 3:1 -Алалыкин (Цулыгин, 21.50), 4:1 - Кадейкин (Аймурзин, Коледов, 34.42, бол.), 5:1 - Кадейкин (Аймурзин, 38.21, бол.), 5:2 - Горшков (Грачев, Уильямс, 43.29), 5:3 - Сидляров (Шэн, Рыков, 47.29).