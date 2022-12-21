«Салават Юлаев» в Уфе крупно проиграл «Амуру»

С первых минут хабаровчане действовали очень уверенно. Они предпочитали не задерживать надолго шайбу в чужой зоне, а при первой возможности бросать по воротам. Так «Амур» открыл счет, а в дальнейшем раз за разом использовал ошибки юлаевцев. Особенно тяжело пришлось уфимцам в концовке второго периода, когда за шесть минут они «привезли» себе три гола. Не помогла им и замена вратаря: сменивший Кареева Ежов оставался «сухим» меньше трех минут.

Юлавцы смогли забить гол тоже после удачного броска от синей линии, но серьезных проблем за два периода перед обороной соперника не ставили. При этом встреча отличалась корректностью: не считая обоюдного нарушения - когда хозяева и сравняли результат, первый раз в неравных составах команды сыграли только в третьем периоде. «Амур» своим шансом не воспользовался. Зато, мужественно обороняясь всю заключительную двадцатиминутку, гости в итоге успешно убежали в контратаку и установили окончательный счет в матче. В активе юлаевцев в заключительном периоде лишь два попадания в штангу и победа Дроздов в кулачной схватке с Ли. «Исход матча решили наши детские ошибки в защите» - сказа по окончании поединка главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» - «Амур» - 1:5 (0:1, 1:3, 0:1). Шайбы: 0:1 – Ли (Бочаров, 07.48), 1:1 – Дроздов (Панин, Мухамадуллин, 31.30), 1:2 – Гиздатуллин (Ли, Корягин, 32.28), 1:3 – Ли (Бочаров, 35.48), 1:4 - Шаров (Махановский, Лапин, 38.44), 1:5 - Лихачев (Николишин, 58.49).