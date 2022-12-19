В Сибае прошел республиканский турнир по стрельбе из лука

Турнир стал ярким, зрелищным событием, участники продемонстрировали высокое мастерство на каждом этапе, сообщает редакция газеты «Сибайский рабочий». 1 место среди женщин заняла Наиля Ишкильдина из Бурзянского района - призер Кубка РФ по стрельбе из традиционного лука. У мужчин победил сибайский лучник Тимур Уметбаев. Среди новичков самыми меткими оказались представители Сибая - Рамзия Кадырова и Рамиль Юлдыбаев.

Организовал республиканские соревнования руководитель клуба «Ирәндек уҡсылары» («Ирандыкские лучники»), учитель физкультуры Сибайской гимназии-интерната Хурмат Тагиров.