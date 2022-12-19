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Сегодня, 21:42

«Салават Юлаев» по буллитам уступил «Авангарду»

Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» дома проиграли по буллитам омскому «Авангарду» со счетом – 1:2.

«Салават Юлаев» по буллитам уступил «Авангарду»
«Салават Юлаев» по буллитам уступил «Авангарду»

Игра долгое время выглядела сумбурной, сказывался, очевидно, заметный перерыв в чемпионате. Постепенно соперники набрали ход, у каждого из соперников были моменты, чтобы добиться успеха. Но отличились хоккеисты только по разу, удачно действую на «пятачке» у чужих ворот.

В итоге дело дошло до буллитов, где удача была на стороне гостей. Примечательно, что обе команды при исполнении бросков заменили вратарей, только юлаевцы вместо Кареева выпустили на лед Ежова в середине серии, а гости – сразу. В составе «СЮ» после долгого отсутствия из-за травмы вновь выходил на лед Дроздов.

«Салават Юлаев» - «Авангард» (Омск) – 1:2Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1). Шайбы: 1:0 – Хмелевский (Дроздов, 14.52, бол.), 1:1 – Ткачев (Чистяков, 35.17), 1:2 – Ткачев (65.00, п.б.).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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