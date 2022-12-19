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«Кировец» обыграл в Уфе команду из Первоуральска

Уфимская команда по хоккею с мячом «Кировец» в матче Суперлиги переиграла на своем льду «Уральский трубник» со счетом – 3:1.

«Кировец» обыграл в Уфе команду из Первоуральска
«Кировец» обыграл в Уфе команду из Первоуральска

Играли соседи по турнирной таблице, поэтому встреча носила упорный и равный характер. Да и нулевая температура доставляла хоккеистам немало сложностей. Долгое время преимущество уфимцев было минимальным, но затем и оно сошло на нет. Лишь в конце матча хозяева смогли несколько раз прорваться сквозь оборону соперника и в итоге добиться победы. В результате «Кировец» обошел первоуральцев в турнирной таблице и поднялся на 10-е место.

- Технические сотрудники, можно сказать, сделали невозможное, чтобы матч все-таки состоялся. Из-за погоды пришлось и игру перестраивать, на первый план вышла борьба, умение использовать верховые передачи и очень плотно действовать в обороне. Во втором тайме условия стали лучше, на какое-то время соперник сумел перехватить инициативу. Но наши ребята сумели собраться и переломить встречу. Проявили командный дух и характер, - сказал по окончании встречи главный тренер «Кировца» Алексей Кузьмин.

«Кировец» (Уфа) – «Уральский трубник» (Первоуральск) – 3:1 (1:0). Голы: 1:0 – Терехин (Долгих, 16), 1:1 – Почкунов (Цыганенко, 65), 2:1 – Ахатов (75), 3:1 - Усов (Долгих, 84).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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