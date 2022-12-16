-4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Спорт
Вчера, 19:57

«Кировец» проиграл дома «Енисею»

В матче Суперлиги чемпионата страны по хоккею с мячом уфимский «Кировец» уступил на своем льду «Енисею» со счетом – 1:8.

«Кировец» проиграл дома «Енисею»
«Кировец» проиграл дома «Енисею»

Для уфимцев обескураживающим оказалось начало матча, когда они за 9 минут пропустили три гола. По сути, до перерыва хозяева так и не пришли в себя. Только во втором тайме «Кировец» смог оказать одному из ведущих клубов страны достойное сопротивление, но на исход матча это уже не повлияло.

Из приятных событий можно отметить, что 100-й матч за уфимскую команду провел Павел Даданов, выступающий за «Кировец» с момента его возрождения. Дебютировал в Суперлиге и воспитанник уфимского хоккея с мячом Дамир Хамматов.

- Два точных угловых в исполнении большого мастера Сергея Ломанова завершились голами, что во многом предопределило исход встречи. Мы же, наоборот, в первом тайме очень робко шли в атаку. И только после перерыва смогли изменить свою игру, но потерянного было не вернуть. Да и напряженный график домашних встреч дает о себе знать, - сказал по окончании матча наставник «Кировца» Алексей Кузьмин.

«Кировец» (Уфа) – «Енисей» (Красноярск) – 1:8 (0:6). Голы: 0:1 – Евсеев (1), 0:2 – Ломанов (Бондаренко, 3, угл.), 0:3 – Ломанов (Дашков, 9, угл.), 0:4 – Шарипов (Варламов, 27), 0:5 – Шарипов (Ломанов, 40), 0:6 – Нелюбин (Коломейцев, 45), 0:7 – Попеляев (Ломанов, 56), 1:7 – Терехин (Усов, 65), 1:8 - Ломанов (Бондаренко, 75, угл.).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика