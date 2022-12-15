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Сегодня, 21:20

В Уфе спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву подарили национальный головной убор

В Уфе во время заседания Совета по физической культуре и спорту при главе Башкирии известному шоумену и комментатору Дмитрию Губерниеву подварили башкирский национальный головной убор. Трансляция мероприятия шла на ютуб-каналах.

В Уфе спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву подарили национальный головной убор
В Уфе спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву подарили национальный головной убор

- Мы давно к вам присматривались и думали, потянете на башкира или нет. Я думаю, вы точно настоящий башкир. Вы профессионал своего дела и настоящий патриот нашего российского спорта и нашей страны. Примите в знак благодарности от республики этот подарок - нашу башкирскую шапку. Будете в ней вести биатлон, - сказал Радий Хабиров. 

В свою очередь, Дмитрий Губерниев поблагодарил главу республики за подарок и пообещал, что обязательно проведет эфир по биатлону в этой шапке. Как известно, в эти дни в Уфе проходит 4-й этап Кубка России по биатлону, репортаж с которого и ведет Губерниев.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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