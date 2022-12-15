В Уфе спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву подарили национальный головной убор

- Мы давно к вам присматривались и думали, потянете на башкира или нет. Я думаю, вы точно настоящий башкир. Вы профессионал своего дела и настоящий патриот нашего российского спорта и нашей страны. Примите в знак благодарности от республики этот подарок - нашу башкирскую шапку. Будете в ней вести биатлон, - сказал Радий Хабиров.

В свою очередь, Дмитрий Губерниев поблагодарил главу республики за подарок и пообещал, что обязательно проведет эфир по биатлону в этой шапке. Как известно, в эти дни в Уфе проходит 4-й этап Кубка России по биатлону, репортаж с которого и ведет Губерниев.