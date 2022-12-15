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Сегодня, 20:41

В Башкирии гранты для сельских тренеров увеличат до миллиона рублей

На заседании республиканского Совета по физкультуре и спорту глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что гранты для специалистов в рамках проекта «Сельский тренер» будут увеличены до миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Башкирии.

В Башкирии гранты для сельских тренеров увеличат до миллиона рублей
В Башкирии гранты для сельских тренеров увеличат до миллиона рублей

- Мы уделяем большое внимание социальной поддержке спортсменов и их тренеров, особенно работающих в сельской местности. Уже 104 специалиста в рамках проекта «Сельский тренер» получили по 600 тысяч рублей. Со следующего года увеличим сумму гранта до миллиона рублей, - сказал Радий Хабиров.

Глава республики подчеркнул, что тренеры Башкирии воспитали 76 чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

В республике специальным нормативным актом также расширен список соревнований, за победы в которых будет выплачиваться материальное вознаграждение. Теперь в него, кроме чемпионатов России, вошли Всероссийские спартакиады сильнейших, учащихся и молодежи.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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