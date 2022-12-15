В Башкирии гранты для сельских тренеров увеличат до миллиона рублей

- Мы уделяем большое внимание социальной поддержке спортсменов и их тренеров, особенно работающих в сельской местности. Уже 104 специалиста в рамках проекта «Сельский тренер» получили по 600 тысяч рублей. Со следующего года увеличим сумму гранта до миллиона рублей, - сказал Радий Хабиров.

Глава республики подчеркнул, что тренеры Башкирии воспитали 76 чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

В республике специальным нормативным актом также расширен список соревнований, за победы в которых будет выплачиваться материальное вознаграждение. Теперь в него, кроме чемпионатов России, вошли Всероссийские спартакиады сильнейших, учащихся и молодежи.