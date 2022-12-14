«Торос» ушел победителем с московского льда

Судьба матча была решена незадолго до окончания основного времени. Гости вели с преимуществом в одну шайбу, но москвичи были не раз близки к тому, чтобы сравнять результат. Однако на 54-й минуте нефтекамец Асылаев пасом из-за ворот нашел на «пятачке» Валеева, который и завершил дело точным броском. Хозяева решились заменить голкипера на полевого хоккеиста и в итоге получили еще один гол в свои ворота. Эта победа стала 11-й кряду для «Тороса».

— Уверенность у молодых ребят приходит, а играть они умеют. Сегодня был командный успех, все верили в положительный результат. Хочу отметить, что команда не только работает и ловит на себя шайбы, но и получает удовольствие от игры. Я бы не сказал, что мы ведем разговоры о победной серии, пытаемся от донести до ребят, что надо все 60 минут работать, импровизация должна быть в рамках игрового задания, - сказал после матча главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров.

«Звезда» (Москва) – «Торос» - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2). Голы: 0:1 – Карпов (Пермяков, 12.01), 1:1 – Васин (Дронык, Шамшурин, 22.10), 1:2 – Коренев (Мясищев, Ремов, 23.13), 1:3 – Валеев (Асылаев, 53.03), 1:4 – Лапшин (57.58, п.в.).