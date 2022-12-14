-16 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Спорт
Вчера, 20:56

«Торос» ушел победителем с московского льда

Хоккеисты нефтекамского «Тороса» переиграли в Москве команду «Звезда» со счетом – 4:1.

«Торос» ушел победителем с московского льда
«Торос» ушел победителем с московского льда

Судьба матча была решена незадолго до окончания основного времени. Гости вели с преимуществом в одну шайбу, но москвичи были не раз близки к тому, чтобы сравнять результат. Однако на 54-й минуте нефтекамец Асылаев пасом из-за ворот нашел на «пятачке» Валеева, который и завершил дело точным броском. Хозяева решились заменить голкипера на полевого хоккеиста и в итоге получили еще один гол в свои ворота. Эта победа стала 11-й кряду для «Тороса».

— Уверенность у молодых ребят приходит, а играть они умеют. Сегодня был командный успех, все верили в положительный результат. Хочу отметить, что команда не только работает и ловит на себя шайбы, но и получает удовольствие от игры. Я бы не сказал, что мы ведем разговоры о победной серии, пытаемся от донести до ребят, что надо все 60 минут работать, импровизация должна быть в рамках игрового задания, - сказал после матча главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров.

«Звезда» (Москва) – «Торос» - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2). Голы: 0:1 – Карпов (Пермяков, 12.01), 1:1 – Васин (Дронык, Шамшурин, 22.10), 1:2 – Коренев (Мясищев, Ремов, 23.13), 1:3 – Валеев (Асылаев, 53.03), 1:4 – Лапшин (57.58, п.в.).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика