«Кировец» одержал еще одну победу в Суперлиге

Первый тайм матча прошел с преимуществом уфимцев, хотя гости отвечали опасными контратаками, а после перерыва уже всерьез насели на ворота «Кировца». Те не менее хозяева удержали победный счет, этот выигрыш стал вторым для команды из Башкирии на своем льду. В итоге «Кировец» поднялся на 11-е место среди 14 клубов Суперлиги.

- Понимали, что соперник будет играть агрессивно, старались за счет длинных передач и индивидуального мастерства выходить на выгодные для атаки позиции. В первом тайме это хорошо получалось. Соперник после перерыва прибавил в игре, но ребята выстояли, организовывали неплохие контратаки. В общем, команды сражались до конца, но успех пришел все-таки к нам, - сказал по окончании встречи главный тренер «Кировца» Алексей Кузьмин.

Кстати, для наставника уфимцев этот матч стал сотым в роли главного тренера «Кировца».

«Кировец» (Уфа) – «Старт» (Нижегородская область) – 4:3 (3:1). Голы: 1:0 – Долгих (Потемкин, 17), 1:1 – Иванов (22, угл.), 2:1 – Ибрагимов (Демин, 29), 3:1 – Ибрагимов (39, пен.), 3:2 – Котков (79), 4:2 – Ибрагимов (82, пен.), 4:3 – Игошин (86, угл). На 49-й минуте Иванов («Старт») не забил 12-метровый (вратарь).