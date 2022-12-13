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В Уфе пройдет Форум боевых искусств

С 15 по 19 декабря в Уфе, в Центре спортивной подготовки Римы Баталовой, пройдет XVIII Международный Форум боевых искусств.

В Уфе пройдет Форум боевых искусств
В Уфе пройдет Форум боевых искусств

В спортивном фестивале будут участвовать более 3000 спортсменов из 50 регионов страны и нескольких зарубежных стран. В рамках форума пройдут соревнования, специальные программы и показательные выступления по 22 видам боевых искусств, мастер-классы и семинары именитых мастеров в области боевых искусств для тренеров и инструкторов,

17 декабря ожидается зрелищная Гала-программа с финальными поединками по видам спорта. Завершающим событием Форума 18 декабря станет Гран-при, бои за чемпионские пояса под эгидой международной всестилевой бойцовской лиги «ICLAS-MMA», Fight show - "Combat Ring XXXV".

В рамках форума будет работать 15 площадок, все соревнования и выступления впервые в истории фестиваля будут транслироваться в онлайн-формате.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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