В Уфе пройдет Форум боевых искусств

В спортивном фестивале будут участвовать более 3000 спортсменов из 50 регионов страны и нескольких зарубежных стран. В рамках форума пройдут соревнования, специальные программы и показательные выступления по 22 видам боевых искусств, мастер-классы и семинары именитых мастеров в области боевых искусств для тренеров и инструкторов,

17 декабря ожидается зрелищная Гала-программа с финальными поединками по видам спорта. Завершающим событием Форума 18 декабря станет Гран-при, бои за чемпионские пояса под эгидой международной всестилевой бойцовской лиги «ICLAS-MMA», Fight show - "Combat Ring XXXV".

В рамках форума будет работать 15 площадок, все соревнования и выступления впервые в истории фестиваля будут транслироваться в онлайн-формате.