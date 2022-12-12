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«Торос» одолел казанский «Барс»

Хоккеисты нефтекамского «Тороса» в Казани выиграли у «Барса» со счетом – 2:1. Для команды из Башкирии эта победа стала десятой подряд в чемпионате ВХЛ.

«Торос» одолел казанский «Барс»
«Торос» одолел казанский «Барс»

«Барс» на правах хозяина активнее выглядел в первом периоде, но постепенно игра выровнялась. У каждой из команд были шансы завершить встречу победой, но умение гостей чуть лучше использовать свои моменты позволило им одержать верх в матче. После 29 игр у «Тороса» стало 38 очков и он в турнирной таблице вплотную приблизился к первой десятке команд лиги.

- Знали, что «барсы» проиграли перед этой игрой четыре матча подряд, из них три последних – дома. Знали, что они очень мотивированы перед последней домашней игрой уходящего года. У нас тоже где-то что-то не получалось, не все было оптимально, но ребята – молодцы. Вернулись с 0:1, забили красивый гол и в третьем периоде выстояли. Очень нужные два очка в дальнейшей борьбе за выход в плей-офф, - сказал по окончании встречи главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров.

«Барс» (Казань) – «Торос» - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Голы: 1:0 – Быков (Терехов, Курбанов, 13.17), 1:1 – Цулыгин (Черный, Варлов, 25.33, бол.) 1:2 – Коренев (Елизаров, 41.10).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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