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Сегодня, 19:32

«Толпар» обменялся победами в Нижнем Новгороде

Хоккеисты уфимского молодежного «Толпара» проиграли по буллитам в Нижнем Новгороде «Чайке» со счетом – 3:4. В предыдущей встрече этих команд победу в дополнительное время праздновали гости (3:2).

«Толпар» обменялся победами в Нижнем Новгороде
«Толпар» обменялся победами в Нижнем Новгороде

По ходу встречи то одна, то другая команда выходили вперед в счете. В итоге ближе к победе в основное время были нижегородцы, но уфимцы за 2,5 минуты до окончания третьего периода сумели-таки сравнять результат. Игра завершилась серией буллитов, и здесь хозяева своего уже не упустили.

– Матчи проходили в равной борьбе, всё решалось в мини-моментах, где мастерство соперника на сегодняшний день оказалось выше нашего – в противостоянии защиты и нападения и наоборот. Конечно, эти матчи можно занести в актив, особенно второй, когда на «Толпар» оказали влияние травмы и отъезд в «Торос» игроков, принимавших участие в первой встрече. Так что мы играли в 11 нападающих. Несмотря на это, команда справилась с задачей и набрала очки в трех из четырех выездных игр при одной чистой победе, - прокомментировал итог выездной серии старший тренер «Толпара» Владимир Потапов.

«Чайка» (Нижний Новгород) – «Толпар» (Уфа) – 4:3Б (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0). Голы: 0:1 (21:47) – Устюжанин; 1:1 (31:19) – Иванов (бол.); 1:2 (35:50) – Ахсянов (Шумилов, Горшков); 2:2 (36:47) – Иванов; 3:2 (54:12) – Уткин; 3:3 (57:32) – Галиев; 4:3 (65:00) – Омелюсик (победный буллит).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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