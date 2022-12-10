Уфимский «Толпар» уступил в овертайме «Чайке»

Весь матч проходил в примерно равной борьбе. У гостей был шанс, когда они 5 минут играли в большинстве. В начале третьего периода травму после столкновения с бортом получил уфимец Даниил Казаков, которого увезли со льда на носилках. После этого толпаровцы завелись и на какое-то время вышли вперед в счете. Но уже в овертайме гостей подвела досадная ошибка, они умудрились пропустить гол, имея на одного хоккеиста больше.

– Хорошая игра, две мастеровитые, техничные команды. Игра была до ошибки, кто кого подловит и переломит исход матча. Получилось выйти вперед, но за 3 минуты до окончания основного времени соперник сравнял счет. Мы не опустили руки, но не смогли довести игру до победы, - прокомментировал матч нападающий «Толпара» Семен Рубцов.

«Чайка» (Нижний Новгород) – «Толпар» (Уфа) – 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). Голы: 1:0 (27:57) – Левинский (бол.); 1:1 (43:58) – Галиев (Бабенко, Шумилов); 1:2 (46:59) – Семен Рубцов (Пермяков, Переседов); 2:2 (56:41) – Артамонов; 3:2 (62:27) – Виноградов (мен.).