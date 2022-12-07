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Вчера, 19:39

«Толпар» поделил очки в Ярославле

Хоккеисты уфимской молодежной команды «Толпар» в Ярославле поделили очки с «Локо-76», выиграв первый матч - 4:3 и проиграв второй – 3:6.

«Толпар» поделил очки в Ярославле
«Толпар» поделил очки в Ярославле

В обоих поединках решающими стали заключительные периоды. В первом матче уфимцы смогли не только догнать соперника в счете, но и выйти вперед. На следующий день хозяева смогли взять реванш, причем три гола они забили за последние пять минут встречи.

После 27 встреч у «Толпара» 27 очков и пятое место в «золотом» дивизионе Востока. Уфимцы всего на 1 очко отстают от «Стальных Лис» и на 2 – от «Чайки».

«Локо-76» (Ярославль) – «Толпар» – 3:4 (0:1, 3:1, 0:2). Голы: 0:1 (10:28) – Бабенко (Андреев); 1:1 (22:21) – Новак; 2:1 (25:03) – Поляков; 2:2 (32:09) – Бабенко (Андреев); 3:2 (35:15) – Сурин; 3:3 (44:56) – Галиев (Казаков, Шарифьянов); 3:4 (46:04) – Колесников (Кочуров, Шарифьянов).

«Локо-76» – «Толпар» – 6:3 (2:0, 0:2, 4:1). Голы: 1:0 (13:07) – Сурин; 2:0 (19:22) – Уткин; 2:1 (29:01) – Пермяков (Рубцов, Шабрин); 2:2 (31:14) – Андреев (Рубцов); 3:2 (40:10) – Конов); 3:3 (46:46) – Сидоров (Ахсянов); 4:3 (55:00) – Лутцев (бол.); 5:3 (55:33) – Курнин; 6:3 (59:40) – Конов.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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