Уфимский «Акбузат» одержал еще одну победу в Суперлиге

Игра началась неудачно для хозяев, и после первого тайма они отставали от динамовцев на шесть мячей, проигрывая 13:19. Однако после перерыва уфимцы преобразились, раз за разом «гасили» атаки соперника и очень точно действовали в нападении. В результате «Акбузат» сумел переломить ход встречи и одержать вторую победу подряд в Суперлиге. Сейчас уфимцы поднялись на девятое место в турнирной таблице.

- В том сезоне мы сыграли в последнем туре с динамовцами вничью, на этот раз получается – «подросли», выиграли. Сумели выйти на второй тайм заряженными и сыграть с минимумом ошибок. Что я сделал в перерыве – не скажу, чтобы другие тренеры нет знали наших секретов, - пошутил по окончании матча главный тренер «Акбузата» Александр Горбатиков.