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Вчера, 20:54

«Салават Юлаев» на выезде победил «Авангард»

Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» в Омске переиграли «Авангард» со счетом – 3:1.

«Салават Юлаев» на выезде победил «Авангард»
«Салават Юлаев» на выезде победил «Авангард»

Уже в первой атаке юлаевцы добились успеха: Башкиров сумел прокинуть шайбу через «пятачок» чужих ворот, а Пустозеров замкнул ее движение на дальней штанге. Впрочем, омичи быстро отыгрались, и «помогли» им юлаевцы своими удалениями. Хозяева и дальше чаще и опаснее атаковали, но на первый перерыв ушли в роли отыгрывающихся. Все решил точный бросок от синей линии Панина.

В середине встречи «Авангард» продолжал настырно идти вперед, но их атаки уже не выглядели столь острыми. Более того, гости постепенно игру выровняли и сами имели несколько голевых моментов. Счет, тем не менее, на табло остался прежним.

В третьем отрезке матча юлаевцы старались прежде всего строго действовать в обороне. Шайбой в основном владели омичи, но гости простора нападающим «Авангарда» практически не предоставляли. А когда тренеры хозяев заменили голкипера на полевого хоккеиста, Хмелевский технично издали поразил пустые ворота. Стоит отметить, что у «Салавата Юлаева» в первой пятерке играл молодой форвард Сучков, а Кулемин выходил в третьем звене вместе с Хмелевским и Аймурзиным.

«Авангард» (Омск) – «Салават Юлаев» - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1). Шайбы: 0:1 – Пустозеров (Башкиров, Алалыкин, 01.03), 1:1 – Чистяков (Грицюк, Толчинский, 03.11, бол.), 1:2 - Панин (Шмелев, Сучков, 17.19), 1:3 - Хмелевский (Кулемин, Бирюков, 59.34, п.в.).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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