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Вчера, 18:45

Башкирия примет международный форум боевых искусств

Международный форум боевых искусств (12+) пройдет с 15 по 19 декабря в уфимском Центре спортивной подготовки РБ имени Римы Баталовой.

Башкирия примет международный форум боевых искусств
Башкирия примет международный форум боевых искусств

В восемнадцатом по счету спортивном мероприятии примут участие более трех тысяч спортсменов из пятидесяти российских регионов. Кроме того, на форум съедутся и зарубежные гости. Главные спортивные события по 22 видам боевых искусств будут ежедневно транслироваться в онлайн режиме с пятнадцати площадок.

Проект — неоднократный победитель конкурса, организованного фондами президентских грантов, главы РБ и регионального минспорта. Его главная цель: пропаганда здорового образа жизни, патриотического воспитания молодежи, укрепление межнациональной дружбы народов России и зарубежных стран. Форум давно стал одним из крупнейших мультиспортивных событий в России в сфере массового спорта.

Не случайно он включен в Единый календарный план федерального минспорта и состоится под эгидой «Российского Союза боевых искусств», а также ряда всероссийских и международных федераций по различным видам единоборств, при поддержке правительства Башкирии.

Помимо соревнований и показательных выступлений, программа предусматривает семинары и мастер-классы для тренерского состава, которые проведут именитые мастера спорта. Кроме того, все желающие смогут пройти тестирование по силовому многоборью и получить сертификаты.

Церемония открытия состоится 16 декабря, на следующий день запланирована Гала-программа с финальными поединками, а 18 декабря титулованные спортсмены примут участие в боях за чемпионские пояса в рамках Гран-при, организованном международной всестилевой бойцовской лигой «ICLAS-MMA», Fight show — «Combat Ring XXXV», сообщает пресс-служба регионального филиала Российского союза боевых искусств.

Фото с сайта sbirb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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